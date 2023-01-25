Майнеры начали красить старые видеокарты, чтобы выдать их за новые

Майнеры начали красить старые видеокарты, чтобы выдать их за новыеДобыча криптовалюты очень изнашивает GPU
Расследование, проведённое ютубером Искандаром Соузой и компьютерным специалистом Пауло Гомесом, показало, что продавцы видеокарт на китайских розничных платформах выдают старые устройства за новые.
Фото: Flickr
Пауло делится личным опытом, как отличить бывшую в употреблении видеокарту. Отсутствующие наклейки, винты, которые были затронуты отвёрткой, являются хорошими признаками. Однако, несмотря на то, что некоторые карты могут выглядеть новыми (на них есть гарантийные наклейки, нет пыли и царапин), возможно, это подделка.
Кроме того, как выяснилось, хитрые дельцы начали красить микросхемы памяти, чтобы они выглядели новее.
Пауло также показал множество примеров того, как выглядит GPU после майнинга:
Вероятно, не стоит сразу делать выводы, увидев желтый оттенок на компонентах видеокарты, однако, как правило, покупать такие устройствах на подобных розничных платформах не очень хорошая идея.