Майнеры начали перепродавать подержанные SSD под видом новых

Компьютеры
Сегодня в 14:40
Майнеры начали перепродавать подержанные SSD под видом новыхСкупали накопители для добычи Chia Coin
Недавно майнеры переключились на криптовалюту Chia Coin, для добычи которой нужны не видеокарты, а твердотельные накопители и жёсткие диски. Сейчас курс этой валюты упал примерно до 15% от первоначального пика. Майнеры разочаровались и начали распродавать использованные SSD. И с этим есть проблема.
Майнеры выставляют подержанные накопители на продажу под видом новых. Проблема в том, что добыча криптовалюты на SSD значительно сокращает срок службы оборудования. Накопители постоянно записывают огромное количество новых данных.
Когда лихорадка Chia только начиналась, средняя цена продажи жёсткого диска ёмкостью 6 ТБ составляла около $286. А это на 60% больше рекомендованной цены. Сейчас цены снизились.
Как утверждает источник, подержанные накопители закупают оптом и перепродают как новые, пользуясь высоким спросом.