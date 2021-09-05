Майнеры начали перепродавать подержанные SSD под видом новых

Майнеры выставляют подержанные накопители на продажу под видом новых. Проблема в том, что добыча криптовалюты на SSD значительно сокращает срок службы оборудования. Накопители постоянно записывают огромное количество новых данных.

Когда лихорадка Chia только начиналась, средняя цена продажи жёсткого диска ёмкостью 6 ТБ составляла около $286. А это на 60% больше рекомендованной цены. Сейчас цены снизились.

Как утверждает источник, подержанные накопители закупают оптом и перепродают как новые, пользуясь высоким спросом.