Майнеры обошли ограничение видеокарты RTX 3060 на добычу криптовалюты

В частности информацию подтвердили специалисты PC Watch. Они утверждают, что ограничения по добыче Ethereum на RTX 3060 обошли. При этом не требуется никакой модификации драйвера или BIOS. Сообщается, что ограничения можно обойти на уровне программного обеспечения для майнинга.

По информации источников, производительность майнинга Ethereum на RTX 3060 может достигать 40+ мегахешей в секунду (MH/s). В сети уже есть много видео, подтверждающих это.