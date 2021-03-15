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Майнеры обошли ограничение видеокарты RTX 3060 на добычу криптовалюты
На этот раз, похоже, правда
Похоже, что майнерам действительно удалось обойти ограничения, которые NVIDIA установила для видеокарты RTX 3060, чтобы с её помощью не добывали криптовалюту. Сразу три источника подтверждают, что обход реален.
В частности информацию подтвердили специалисты PC Watch. Они утверждают, что ограничения по добыче Ethereum на RTX 3060 обошли. При этом не требуется никакой модификации драйвера или BIOS. Сообщается, что ограничения можно обойти на уровне программного обеспечения для майнинга.
По информации источников, производительность майнинга Ethereum на RTX 3060 может достигать 40+ мегахешей в секунду (MH/s). В сети уже есть много видео, подтверждающих это.
3060 crack eth drivers up to 45M pic.twitter.com/l5cMSCn8a8— Linmb (@Bj3OfZG5Yt8qdlR) March 11, 2021
Также есть сообщения, что помочь может использование специального драйвера NVIDIA WSL (470.05 BETA) для разработчиков.