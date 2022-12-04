Компьютеры
18:05, 04 декабря 2022
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Майнеры перестали отдавать долги за оборудование. Теперь его конфискуют

Всё из-за кризиса на криптовалютном рынке

Издание Bloomberg сообщило, что у многих майнеров сейчас дела плохи. Они не могут отдавать кредиты, взятые на покупку оборудования, поэтому «железо» у некоторых даже забирают.

Майнеры перестали отдавать долги за оборудование. Теперь его конфискуют

Фото: Unsplash

Майнинговые компании брали кредиты на сумму до 4 млрд долларов на покупку оборудования для добычи биткойнов. Когда была заключена большая часть сделок, рентабельность майнинга составляла 90%.

Теперь же доходность стала стремиться к нулю, и многие компании просто не могут возвращать долги. Они отдают майнинговые установки, которые ранее являлись залоговым обеспечением.

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