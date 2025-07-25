Maingear показала ретро-корпус для ПК в стиле Windows 95

Корпус основан на SilverStone FLP01, но Maingear добавила свой логотип в стиле Windows 95 и наклейку «Maingear Inside», которая напоминает наклейки Intel. Можно выбрать процессоры как AMD, так и Intel, а также видеокарту Nvidia GeForce RTX 5080.

Хотя дизайн очень «ретро», внутри всё рассчитано на современные требования по охлаждению, включая поддержку качественных вентиляторов и мощного блока питания до 850 Вт.