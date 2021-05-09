Компьютеры
Сегодня в 14:15
Майнинг на SSD «убивает» накопители за два месяца
Криптовалюта ChiaCoin оказалась не такой уж экологичной
На криптовалютных биржах начала торговаться монета ChiaCoin, которую создатели позиционируют как экологичную криптовалюту. Для добычи ChiaCoin нужны не видеокарты или специальные майнеры, а SSD и жёсткие диски. В связи с этим пользователи начали массово скупать накопители, увеличивая риск дефицита. А теперь ещё и оказалось, что майнинг ChiaCoin на SSD быстро «убивает» их.
Согласно данным Fast Technology, добыча Chia на SSD объёмом 512 ГБ уничтожает его за период всего в 40-50 дней. Это ужасающие показатели, так как ресурс подобных накопителей в норме составляет 5 лет. При майнинге за два месяца SSD перезаписывает 256 ТБ. Сообщается, что для накопителя объёмом 1 ТБ срок жизни уменьшается до примерно трёх месяцев, а для 2-ТБ SSD — до шести месяцев.
Хуже всего то, что производители не предлагают гарантию и замену накопителям, которые «умирают» в результате майнинга. Многие такие SSD владельцы будут пытаться перепродать. Поэтому придётся быть настороже.