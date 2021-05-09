Майнинг на SSD «убивает» накопители за два месяца

Согласно данным Fast Technology, добыча Chia на SSD объёмом 512 ГБ уничтожает его за период всего в 40-50 дней. Это ужасающие показатели, так как ресурс подобных накопителей в норме составляет 5 лет. При майнинге за два месяца SSD перезаписывает 256 ТБ. Сообщается, что для накопителя объёмом 1 ТБ срок жизни уменьшается до примерно трёх месяцев, а для 2-ТБ SSD — до шести месяцев.

Хуже всего то, что производители не предлагают гарантию и замену накопителям, которые «умирают» в результате майнинга. Многие такие SSD владельцы будут пытаться перепродать. Поэтому придётся быть настороже.