Макбуки стали быстро разряжаться из-за беспроводных мышей и клавиатур

Пользователи рассказали, что время автономной работы их макбуков падает со 100% до 0% в спящем режиме в течение ночи. Несколько пользователей попытались определить причину и обнаружили, что аксессуары Bluetooth часто вызывают «DarkWake from Deep Idle», в результате чего Mac неоднократно выходит из спящего режима, что разряжает батарею. Похоже, проблема затрагивает как компьютеры на базе Intel, так и ноутбуки на базе M1.

Пользователи также сообщили, что проблема исчезает, когда Bluetooth отключен или все мыши и клавиатуры не подключены.