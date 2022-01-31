Макбуки стали быстро разряжаться из-за беспроводных мышей и клавиатур

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Макбуки стали быстро разряжаться из-за беспроводных мышей и клавиатурОчередной баг обновления
Apple выпустила macOS Monterey 12.2 ранее на этой неделе, и некоторые пользователи Mac, установившие обновление, сообщили о слишком быстром разряде батареи в спящем режиме. Оказалось, что система конфликтует с аксессуарами, подключаемыми по Bluetooth.
Пользователи рассказали, что время автономной работы их макбуков падает со 100% до 0% в спящем режиме в течение ночи. Несколько пользователей попытались определить причину и обнаружили, что аксессуары Bluetooth часто вызывают «DarkWake from Deep Idle», в результате чего Mac неоднократно выходит из спящего режима, что разряжает батарею. Похоже, проблема затрагивает как компьютеры на базе Intel, так и ноутбуки на базе M1.
Пользователи также сообщили, что проблема исчезает, когда Bluetooth отключен или все мыши и клавиатуры не подключены.
Источник: Macrumors