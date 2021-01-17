Маленькие дети случайно взломали Linux

Дети просто нажимали случайные клавиши на физической и на экранной клавиатуре компьютера. В итоге случился сбой заставки Linux Mint, и дети получили доступ к рабочему столу.

Как оказалось, уязвимость находилась в компоненте экранной клавиатуры libcaribou, который поставляется с интерфейсом рабочего стола Cinnamon. Пользователю было достаточно нажать клавишу «ē» на экранной клавиатуре. В большинстве сценариев происходит сбой в работе процесса рабочего стола Cinnamon. Иногда же уязвимость приводила к сбою в работе заставки, что давало пользователям доступ к основному рабочему столу.

Проблема касалась всех дистрибутивов Linux Mint, которые использовали Cinnamon версии 4.2 и старше.