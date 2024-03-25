Маломощный Ryzen 5 3600 с RTX 4060 и 4070: есть ли разница?

В игре Red Dead Redemption 2 на настройках графики Epic в 1080p средняя производительность составляла 88 к/с (4060) и 120 к/с (4070). В 1440p эти же показатели равнялись 70 и 105 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege тестировалась с высоким пресетом в 1080p со средним FPS 326 (RTX 4060) и 330 (RTX 4070), в 1440p - с 276 и 317 к/с соответственно.

Valheim запускалась с высокой графикой. В среднем в 1080p в этой игре частота кадров находилась на уровне 129 к/с (RTX 4060) и 166 к/с (RTX 4070), в 1440p - 87 к/с и 119 к/с соответственно.

Игра The Witcher 3 шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 83 к/с (4060) и 132 к/с (4070), в разрешении 1440p - 61 и 81 к/с соответственно.

В CS:GO 2 с высоким пресетом в Full HD средняя частота кадров составляла 239 (RTX 4060) и 265 (RTX 4070), в QHD - 184 и 263 к/с соответственно.

Fortnite Chapter 5 S2 запускалась в 1080p и 1440p с пресетом Performance и Epic. В Full HD удалось получить с графикой Performance 274 к/с и 304 к/с (RTX 4060 и 4070 соответственно), в 1440p - 274 и 301 к/с соответственно. С графикой Epic эти же показатели составляли 49 и 77 к/с (1080p) и 31 и 51 к/с (1440p) соответственно.

В игре GTA 5 на высоких настройках графики средняя частота кадров находилась в 1080p на уровне 166 к/с (4060) и 171 к/с (4070), в 1440p на уровне 165 и 170 к/с соответственно.