Маломощный Ryzen 5 3600 с RTX 4060 и 4070: есть ли разница?Вот что удалось получить в 1080p и 1440p
В игре Red Dead Redemption 2 на настройках графики Epic в 1080p средняя производительность составляла 88 к/с (4060) и 120 к/с (4070). В 1440p эти же показатели равнялись 70 и 105 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege тестировалась с высоким пресетом в 1080p со средним FPS 326 (RTX 4060) и 330 (RTX 4070), в 1440p - с 276 и 317 к/с соответственно.
Valheim запускалась с высокой графикой. В среднем в 1080p в этой игре частота кадров находилась на уровне 129 к/с (RTX 4060) и 166 к/с (RTX 4070), в 1440p - 87 к/с и 119 к/с соответственно.
Игра The Witcher 3 шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 83 к/с (4060) и 132 к/с (4070), в разрешении 1440p - 61 и 81 к/с соответственно.
В CS:GO 2 с высоким пресетом в Full HD средняя частота кадров составляла 239 (RTX 4060) и 265 (RTX 4070), в QHD - 184 и 263 к/с соответственно.
Fortnite Chapter 5 S2 запускалась в 1080p и 1440p с пресетом Performance и Epic. В Full HD удалось получить с графикой Performance 274 к/с и 304 к/с (RTX 4060 и 4070 соответственно), в 1440p - 274 и 301 к/с соответственно. С графикой Epic эти же показатели составляли 49 и 77 к/с (1080p) и 31 и 51 к/с (1440p) соответственно.
В игре GTA 5 на высоких настройках графики средняя частота кадров находилась в 1080p на уровне 166 к/с (4060) и 171 к/с (4070), в 1440p на уровне 165 и 170 к/с соответственно.
Naraka Bladepoint запускалась с графикой High. В среднем в этой игре частота кадров в 1080p составляла 115 (RTX 4060) и 157 (RTX 4070), в 1440p - 75 и 146 к/с соответственно.
В игре Apex Legends с высоким пресетом средний FPS в 1080p равнялся 204 (RTX 4060) и 283 (RTX 4070). В разрешении 1440p средняя частота кадров находилась на уровне 147 и 223 к/с соответственно.
BeamNG Drive тестировалась тоже с высоким пресетом. Средняя производительность в 1080p в этой игре составляла 134 к/с (4060) и 143 к/с (4070), в 1440p - 91 и 131 к/с соответственно.
Battlefield 5 шла с пресетом High. Средний FPS в этой игре в 1080p составлял 93 (RTX 4060) и 133 (RTX 4070), в 1440p - 65 и 97 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 удалось с пресетом High и DLSS off в 1080p в среднем получить 80 к/с (RTX 4060) и 119 к/с (RTX 4070), в 1440p - 50 и 78 к/с соответственно. С DLSS on эти показатели составляли 73 и 110 (1080p), 46 и 75 (1440p) соответственно.
Forza Horizon 5 шла на настройках графики High. Средняя производительность в этой игре в 1080p находилась на уровне 134 к/с (RTX 4060) и 155 к/с (RTX 4070), в 1440p - 117 и 143 к/с соответственно.
Вывод
В целом в 1080p видеокарта RTX 4070 превосходила 4060 на 32% (193 к/с и 146 к/с), в 1440p тоже на 32% (153 к/с и 116 к/с).
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 5 3600;
- видеокарта ASUS Dual RTX 4060 OC 8GB GDDR6/Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce OC 12GB;
- оперативная память Team Group XTreem 32GB (4x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания XPG Core Reactor 750w;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).