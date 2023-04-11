Маркетологи об этом помалкивают: насколько ноутбучная RTX 4080 медленнее десктопной?

В игре Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом и на DX12 в разрешении 1080p средняя частота кадров составляла 124 к/с (ноутбучная версия) и 165 к/с (версия для настольного ПК), в 1440p - 79 к/с и 111 к/с соответственно, в 4К - 38 к/с и 56 к/с. При активации DLSS и Frame Generation показатели составили в Full HD - 156 к/с и 208 к/с, в 1440p - 104 к/с и 149 к/с, в 4К - 53 к/с и 79 к/с.

Hogwarts Legacy шла тоже на ультра-настройках и на DX12. В 1080p показатели средней производительности у ноутбучной RTX 4080 составили 111 к/с, у десктопной - 132 к/с, в 1440p - 92 к/с и 128 к/с, в 4К - 47 к/с и 68 к/с. С DLSS и Frame Generation эти значения равнялись 201 к/с и 256 к/с в 1080p, 155 к/с и 219 к/с в 1440p, 88 к/с и 128 к/с в 4К.

Игра Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Extreme и на DX12. Средний FPS в 1080p в ней составил 133 к/с (RTX 4080 для ноутбука) и 169 к/с (RTX 4080 для настольного компьютера), в 1440p - 121 к/с и 157 к/с, в 4К - 92 к/с и 124 к/с.

С этими и остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.