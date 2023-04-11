Маркетологи об этом помалкивают: насколько ноутбучная RTX 4080 медленнее десктопной?Сравнили модели в 25 современных играх
На YouTube-канале Jarrod'sTech эксперт рассказал, насколько на самом деле велика разница в скорости RTX 4080 для ноутбука и для настольного компьютера.
Фото: Jarrod'sTech
В игре Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом и на DX12 в разрешении 1080p средняя частота кадров составляла 124 к/с (ноутбучная версия) и 165 к/с (версия для настольного ПК), в 1440p - 79 к/с и 111 к/с соответственно, в 4К - 38 к/с и 56 к/с. При активации DLSS и Frame Generation показатели составили в Full HD - 156 к/с и 208 к/с, в 1440p - 104 к/с и 149 к/с, в 4К - 53 к/с и 79 к/с.
Hogwarts Legacy шла тоже на ультра-настройках и на DX12. В 1080p показатели средней производительности у ноутбучной RTX 4080 составили 111 к/с, у десктопной - 132 к/с, в 1440p - 92 к/с и 128 к/с, в 4К - 47 к/с и 68 к/с. С DLSS и Frame Generation эти значения равнялись 201 к/с и 256 к/с в 1080p, 155 к/с и 219 к/с в 1440p, 88 к/с и 128 к/с в 4К.
Игра Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Extreme и на DX12. Средний FPS в 1080p в ней составил 133 к/с (RTX 4080 для ноутбука) и 169 к/с (RTX 4080 для настольного компьютера), в 1440p - 121 к/с и 157 к/с, в 4К - 92 к/с и 124 к/с.
С этими и остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.
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Фото: Jarrod'sTech
Вывод
В целом во всех играх RTX 4080 для настольного компьютера была по средней производительности в 1080p на 30,31% быстрее ноутбучной версии. В разрешении 1440p эта разница составила около 39%, в 4К - примерно 46%. Особенно заметно это было в игре Control. Естественно, компьютер оказался лучше ноутбука и в рабочих программах. Соответственно, выбор между настольным ПК и ноутбуком по большей части будет зависеть от того, важна ли для вас мобильность.
Конфигурация ноутбука XMG Neo 16 (2023):
- процессор Intel Core i9-13900HX;
- видеокарта Nvidia RTX 4080 150-172W;
- оперативная память 32 ГБ (2x16 ГБ) DDR5-5600 CL46;
- накопитель 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD.
Конфигурация настольного компьютера:
- процессор Intel Core i9-13900К;
- видеокарта MSI GeForce RTX 4080 Suprim X;
- оперативная память 32 ГБ (2x16 ГБ) DDR5-5600 CL46;
- материнская плата MSI Meg Z690 Unify;
- SSD MSI Spatium M480 2 ТБ;
- корпус NZXT H700I;
- система охлаждения MSI Core Liquid S360 AIO.