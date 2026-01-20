Последнее заявление последовало спустя полгода после его слов о том, что дизайн чипа уже «готов», заметили СМИ.

Маск также заявил о планах ускорить разработку: после AI5 команда намерена создавать новые версии, начиная с AI6, каждые девять месяцев.

Ранее СМИ сообщали, что массовое производство AI5 начнётся не раньше середины 2027 года. Вероятно, ожидаемое в 2026 году беспилотное такси Tesla Cybercab будет использовать нынешнюю версию AI4.