Опубликовано 20 января 2026, 22:581 мин.
Маск заявил, что процессор Tesla AI5 «почти готов» — полгода назад он был «готов»Релиз, видимо, ещё через полгода
Илон Маск сообщил, что разработка следующего поколения чипов для автопилота Tesla, известного как AI5, «почти завершена». После фиксации дизайна чипа обычно требуется ещё много времени на тестирование и настройку перед запуском в производство.
Последнее заявление последовало спустя полгода после его слов о том, что дизайн чипа уже «готов», заметили СМИ.
Маск также заявил о планах ускорить разработку: после AI5 команда намерена создавать новые версии, начиная с AI6, каждые девять месяцев.
Ранее СМИ сообщали, что массовое производство AI5 начнётся не раньше середины 2027 года. Вероятно, ожидаемое в 2026 году беспилотное такси Tesla Cybercab будет использовать нынешнюю версию AI4.