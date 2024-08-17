Компьютеры
Опубликовано 17 августа 2024, 03:00
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Масштабная утечка данных раскрыла 2,7 млрд записей личной информации американцев

Что стало известно
Хакерская группа, известная как USDoD, взяла на себя ответственность за кражу 2,7 миллиарда записей, содержащих личную информацию американцев, включая номера социального страхования и физические адреса.
Масштабная утечка данных раскрыла 2,7 млрд записей личной информации американцев
© Ferra

Данные были взяты из National Public Data (NPD), платформы, используемой работодателями, частными детективами и агентствами для проверки биографии. Изначально USDoD предлагала продать украденные записи, которые, как сообщается, включают данные о каждом человеке в США, Великобритании и Канаде, за 3,5 миллиона долларов на форуме хакеров.

Согласно последним сообщениям, большая часть этих конфиденциальных данных уже попала в сеть. Если раньше утечка касалась телефонных номеров и адресов электронной почты, то последняя публикация включает более важную информацию, вызывая опасения по поводу кражи личных данных и финансового мошенничества, пишут СМИ.

Эксперты рекомендуют гражданам задетых стран отслеживать кредитные отчеты на предмет подозрительной активности, замораживать кредитные счета и пользоваться сервисами, отслеживающими кражу личных данных в Интернете.

Источник:LiveNOW FOX
Автор:Максим Многословный
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