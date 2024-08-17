Масштабная утечка данных раскрыла 2,7 млрд записей личной информации американцев

Данные были взяты из National Public Data (NPD), платформы, используемой работодателями, частными детективами и агентствами для проверки биографии. Изначально USDoD предлагала продать украденные записи, которые, как сообщается, включают данные о каждом человеке в США, Великобритании и Канаде, за 3,5 миллиона долларов на форуме хакеров.

Согласно последним сообщениям, большая часть этих конфиденциальных данных уже попала в сеть. Если раньше утечка касалась телефонных номеров и адресов электронной почты, то последняя публикация включает более важную информацию, вызывая опасения по поводу кражи личных данных и финансового мошенничества, пишут СМИ.

Эксперты рекомендуют гражданам задетых стран отслеживать кредитные отчеты на предмет подозрительной активности, замораживать кредитные счета и пользоваться сервисами, отслеживающими кражу личных данных в Интернете.