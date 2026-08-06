Материнские платы тоже подорожают

Опубликовано 06 августа 2026, 16:031 мин.
Материнские платы тоже подорожаютСборка компьютера подорожает. Опять
Сначала выросли цены на оперативную память и накопители. Теперь, по слухам, следующей в очереди оказались материнские платы. Винить в этом стоит ИИ.
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Согласно информации тайваньских источников СМИ, стоимость печатных плат, которые являются основой материнских плат, может вырасти как минимум на 50% к концу года. Кроме того, подорожают и другие комплектующие: конденсаторы, медные радиаторы, чипы контроллеров и системы питания процессора.
Asus, MSI и Gigabyte якобы готовятся к новому повышению цен на материнские платы уже в третьем квартале 2026 года.
Официального подтверждения от компаний пока нет, и цифра в 50% может измениться.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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