Компьютеры
Опубликовано 06 августа 2026, 16:03
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Материнские платы тоже подорожают

Сборка компьютера подорожает. Опять
Сначала выросли цены на оперативную память и накопители. Теперь, по слухам, следующей в очереди оказались материнские платы. Винить в этом стоит ИИ.
Материнские платы тоже подорожают

© Ferra.ru

Согласно информации тайваньских источников СМИ, стоимость печатных плат, которые являются основой материнских плат, может вырасти как минимум на 50% к концу года. Кроме того, подорожают и другие комплектующие: конденсаторы, медные радиаторы, чипы контроллеров и системы питания процессора.

Asus, MSI и Gigabyte якобы готовятся к новому повышению цен на материнские платы уже в третьем квартале 2026 года.

Официального подтверждения от компаний пока нет, и цифра в 50% может измениться.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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