Материнские платы тоже подорожают

Согласно информации тайваньских источников СМИ, стоимость печатных плат, которые являются основой материнских плат, может вырасти как минимум на 50% к концу года. Кроме того, подорожают и другие комплектующие: конденсаторы, медные радиаторы, чипы контроллеров и системы питания процессора.

Asus, MSI и Gigabyte якобы готовятся к новому повышению цен на материнские платы уже в третьем квартале 2026 года.

Официального подтверждения от компаний пока нет, и цифра в 50% может измениться.