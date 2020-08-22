Материнским платам компьютеров предсказали скорое подорожание

Об этом пишет ресурс Overclock3D со ссылкой на источники из промышленности. Сообщается, что дефицит элементов заставил некоторых производителей переделывать существующие материнские платы — исключать из них данные компоненты.

В частности, Gigabyte выпустила обновлённые версии двух матплат на чипсете AMD B550. Это B550 Aorus Elite V2 и B550 Aorus Elite AX V2. То есть подсистемы питания этих плат лишены удвоителей.

Эти компоненты служат для удешевления подсистемы питания, которая должна понижать напряжение, чтобы процессор мог получить необходимые ему вольты. Данной подсистемой управляет специальный ШИМ-контроллер, рассчитанный на работу с определённым количеством фаз питания. Чтобы не использовать дорогой контроллер, поддерживающий большое число фаз питания, и сэкономить, производители применяют удвоители. Они делят модулированную контроллером частоту между двумя фазами.