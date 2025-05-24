MaxSun представила концепт видеокарты с жидкостным охлаждением без вентиляторов

Опубликовано 24 мая 2025, 18:291 мин.
MaxSun представила концепт видеокарты с жидкостным охлаждением без вентиляторовИ яркой подсветкой
Китайская MaxSun показала на выставке Computex необычный концепт видеокарты. Устройство пока не содержит сам графический процессор, но по расположению разъёмов HDMI и DisplayPort видно, что это именно видеокарта.
© techpowerup
Главная особенность — скрытая система жидкостного охлаждения. Все трубки спрятаны под прозрачным корпусом без видимых вентиляторов или других элементов охлаждения. Это создаёт ощущение монолитного блока. Внешний вид дополняет яркая RGB-подсветка по всей поверхности.
Сейчас проект находится на стадии разработки. СМИ предполагают, что в будущем MaxSun может заменить часть корпуса на гибкий OLED-дисплей.
Пока неизвестно, появится ли такая видеокарта в продаже.