Компьютеры
Опубликовано 24 мая 2025, 18:29
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MaxSun представила концепт видеокарты с жидкостным охлаждением без вентиляторов

И яркой подсветкой
Китайская MaxSun показала на выставке Computex необычный концепт видеокарты. Устройство пока не содержит сам графический процессор, но по расположению разъёмов HDMI и DisplayPort видно, что это именно видеокарта.
MaxSun представила концепт видеокарты с жидкостным охлаждением без вентиляторов

© techpowerup

Главная особенность — скрытая система жидкостного охлаждения. Все трубки спрятаны под прозрачным корпусом без видимых вентиляторов или других элементов охлаждения. Это создаёт ощущение монолитного блока. Внешний вид дополняет яркая RGB-подсветка по всей поверхности.

© techpowerup

Сейчас проект находится на стадии разработки. СМИ предполагают, что в будущем MaxSun может заменить часть корпуса на гибкий OLED-дисплей.

Пока неизвестно, появится ли такая видеокарта в продаже.