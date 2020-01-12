Механические компьютерные клавиатуры перестанут быть роскошью в 2020 году

Цена механических клавиатур с новым типом переключателей должна будет приблизиться к стоимости мембранных решений. Сообщается, что в Viola применяется полноценная механическая конструкция, правда, более простая, чем в других моделях. Дело в том, что в новых переключателях используется только один подвижный контакт, по которому скользит шток. Замыкание контакта происходит на середине хода. Отмечается, что для нажатия нужна сила в 45 сН.

Достоинство Viola в том, что их можно монтировать без пайки и ставить на них колпачки от других переключателей серии MX.

Когда в продаже появятся клавиатуры с новым типом переключателей, пока неизвестно.