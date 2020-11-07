Компьютеры
Сегодня 17:52
Механическую часть в новых жёстких дисках начнут изготавливать из стекла
Это перспективная технология
Компания Hoya, работающая на рынке оптических систем, заявила, что для выпуска жёстких дисков ёмкостью больше 20 ТБ понадобится использование стеклянных пластин.
Сейчас HDD объёмом 20 ТБ уже выпускает Western Digital Corporation, а скоро в продажу поступят и аналогичные жёсткие диски от Seagate.
Аналитики Hoya считают, что для выпуска HDD объёмом 22 и 24 ТБ нужно будет выполнить два условия. Необходимо увеличить число пластин как минимум до десяти, а также повысить плотность записи. Последнее возможно за счёт технологии HAMR с нагревом. Этой технологией, кстати, пользуются в Seagate.
Уже сейчас Hoya развивает производство стеклянных пластин. Стекло позволит установить больше пластин в жёсткий диск. Кроме того, стекло сможет выдержать нагрев до 700 градусов по Цельсию.