Механическую часть в новых жёстких дисках начнут изготавливать из стекла

Сейчас HDD объёмом 20 ТБ уже выпускает Western Digital Corporation, а скоро в продажу поступят и аналогичные жёсткие диски от Seagate.

Аналитики Hoya считают, что для выпуска HDD объёмом 22 и 24 ТБ нужно будет выполнить два условия. Необходимо увеличить число пластин как минимум до десяти, а также повысить плотность записи. Последнее возможно за счёт технологии HAMR с нагревом. Этой технологией, кстати, пользуются в Seagate.

Уже сейчас Hoya развивает производство стеклянных пластин. Стекло позволит установить больше пластин в жёсткий диск. Кроме того, стекло сможет выдержать нагрев до 700 градусов по Цельсию.