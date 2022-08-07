Менее премиально: Intel перестанет паковать топовые процессоры в необычные коробки

Сегодня в 17:37
1 мин.
Менее премиально: Intel перестанет паковать топовые процессоры в необычные коробкиНо это обычное дело
Intel отказывается от упаковки премиум-класса для процессоров Core i9-12900K и i9-10980XE. Начиная с 4 сентября, они будут выходить в обычных прямоугольных коробках.
Intel опубликовала уведомление об изменении продукта для двух своих процессоров: i9-12900K и i9-10980XE. Оба процессора теперь будут поставляться в коробках одинакового размера. Это означает, что упаковка будет унифицирована, и это облегчит поставки.
Ранее процессоры i9-12900K и 12900KS поставлялись в прямоугольной коробке с большой пластиковой пластиной внутри. Эта пластиковая пластина была контейнером для чипсета.
А вот и другие дизайны упаковок для топовых процессоров Intel:
Это не первый раз, когда Intel меняет упаковку своих флагманских потребительских процессоров. То же самое произошло с сериями Comet Lake и Rocket Lake. Интересно, что это изменение обычно происходит за 1-2 месяца до запуска новых чипсетов.