Менее премиально: Intel перестанет паковать топовые процессоры в необычные коробки

Intel опубликовала уведомление об изменении продукта для двух своих процессоров: i9-12900K и i9-10980XE. Оба процессора теперь будут поставляться в коробках одинакового размера. Это означает, что упаковка будет унифицирована, и это облегчит поставки.

Ранее процессоры i9-12900K и 12900KS поставлялись в прямоугольной коробке с большой пластиковой пластиной внутри. Эта пластиковая пластина была контейнером для чипсета.