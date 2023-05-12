Меньше чем за полгода российские процессоры подорожали вдвое

Такой резкий рост цен объясняется высоким спросом со стороны российских производителей серверов, систем хранения данных и ПК, а также переносом производства на новые зарубежные заводы.

Рост цен затронул процессоры во всех сегментах, от ПК до серверов. Например, цена на процессоры BE-T1000 компании «Байкал Электроникс» на сайте розничного продавца компьютерных комплектующих «Чип и Дип» выросла на 55% до 8,9 тыс рублей.

Эксперты отрасли подтвердили рост цен, назвав основными причинами повышенный спрос и ограниченное предложение. Российские процессоры все чаще используются в различных продуктах, что способствует резкому росту цен. Производственные проблемы, сложности логистики и более длинные цепочки поставок на зарубежных заводах способствовали повышению стоимости комплектующих.