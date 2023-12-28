Меньше кабелей, больше ватт: стандарт питания 12VO начал приниматься компаниями

Попрощайтесь с громоздким 24-контактным разъемом ATX. 12VO опирается исключительно на изящные десятиконтактные разъемы ATX12VO, обещая меньше беспорядка и потенциально более низкую стоимость. Предстоящие материнские платы MSI Pro B650 12VO WiFi и Pro H610M 12VO, а также специализированный блок питания 12VO, похоже, готовы положить начало этой «революции» и, возможно, дебютируют на выставке CES 2024.

Но не стоит ожидать мгновенной смены питания. Отраслевое внедрение происходит медленно, и стандарт зависит от широкой доступности как материнских плат 12VO, так и блоков питания. В то время как такие компоненты, как оперативная память и твердотельные накопители M.2, уже получают питание от разных шин напряжения, диски SATA остаются самым «сложным» местом.

Именно здесь на помощь приходят системные интеграторы, такие как Dell, HP и Lenovo. Упрощенная схема и управление кабелями 12VO могут обеспечить им значительную экономию производственных затрат, что сделает их первыми последователями.