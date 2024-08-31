Местные остались недовольны строительством суперкомпьютера Илона Маска

Объект, который должен быть полностью введен в эксплуатацию к 2025 году, потребует до 150 мегаватт электроэнергии — достаточно для обеспечения около 100 000 домов — и миллион галлонов воды ежедневно для охлаждения. Экологи опасаются, что такие потребности могут привести к усилению загрязнения окружающей среды в «и без того уязвимом районе».

Такие общественные деятели, как ЛаТриси Д. Адамс, призывают к более активному использованию возобновляемых источников энергии, чтобы снизить потенциальные экологические риски.