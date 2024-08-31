Местные остались недовольны строительством суперкомпьютера Илона Маска

Опубликовано 31 августа 2024, 17:151 мин.
Местные остались недовольны строительством суперкомпьютера Илона МаскаВызывая опасения за состояние окружающей среды
Стартап Илона Маска xAI строит крупнейший в мире суперкомпьютер в здании площадью 750 000 квадратных футов (около 69 тыс квадратных метров) на юго-западе Мемфиса. Хотя проект обещает более 300 рабочих мест и ежегодные выплаты городу в размере 500 000 долларов, местные жители недовольны его «значительным воздействием на окружающую среду».
Объект, который должен быть полностью введен в эксплуатацию к 2025 году, потребует до 150 мегаватт электроэнергии — достаточно для обеспечения около 100 000 домов — и миллион галлонов воды ежедневно для охлаждения. Экологи опасаются, что такие потребности могут привести к усилению загрязнения окружающей среды в «и без того уязвимом районе».
Такие общественные деятели, как ЛаТриси Д. Адамс, призывают к более активному использованию возобновляемых источников энергии, чтобы снизить потенциальные экологические риски.