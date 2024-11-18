Место примирения: японский суперкомпьютер оснастят устройствами Intel и AMD

Суперкомпьютер будет установлен в Институте термоядерной энергии QST в префектуре Аомори. Он объединит 360 узлов NEC LX 204Bin-3 с 720 процессорами Intel Xeon с использованием памяти MRDIMM DDR5 и 70 узлов NEC LX 401Bax-3GA с GPU от AMD. Для обеспечения надёжности и эффективности системы будет использоваться СЖО.

Хранилище объёмом 42,2 ПБ на базе DDN ES400NVX2 с файловой системой Lustre ExaScaler и сеть InfiniBand с коммутаторами Nvidia QM9700 дополнят инфраструктуру.

Этот скачок в производительности откроет новые возможности для исследований в области термоядерного синтеза. Ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2025 года.