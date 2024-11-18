Место примирения: японский суперкомпьютер оснастят устройствами Intel и AMD

Опубликовано 18 ноября 2024, 23:151 мин.
Место примирения: японский суперкомпьютер оснастят устройствами Intel и AMDСкоро запуск
Компания NEC разрабатывает передовой суперкомпьютер для Национального института квантовой науки и технологий Японии (QST), который значительно ускорит исследования в области термоядерного синтеза. Система, оснащённая процессорами Intel Xeon 6900P и ускорителями AMD Instinct MI300A, достигнет производительности 40,4 Петафлопс, что почти втрое превышает возможности текущих систем QST и Национального института термоядерной науки (NIFS) США.
Суперкомпьютер будет установлен в Институте термоядерной энергии QST в префектуре Аомори. Он объединит 360 узлов NEC LX 204Bin-3 с 720 процессорами Intel Xeon с использованием памяти MRDIMM DDR5 и 70 узлов NEC LX 401Bax-3GA с GPU от AMD. Для обеспечения надёжности и эффективности системы будет использоваться СЖО.
Хранилище объёмом 42,2 ПБ на базе DDN ES400NVX2 с файловой системой Lustre ExaScaler и сеть InfiniBand с коммутаторами Nvidia QM9700 дополнят инфраструктуру.
Этот скачок в производительности откроет новые возможности для исследований в области термоядерного синтеза. Ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2025 года.