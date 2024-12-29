Meta cлучайно окирпичила свои VR-шлемы *Quest

*Meta заявила, что работает над решением, но пока не выпустила полноценного исправления, если верить сообщениям в Сети.

6 декабря Meta упомянула о проблемах с обновлением, которые затронули новые устройстваQuest 3S, не уточнив, затронуты ли гарнитуры Quest 2 илиQuest 3. Более поздние обновления на сайте поддержки Meta уточнили, что проблема затрагивает все три модели. ХотяMeta утверждает, что большинство устройств сейчас работают нормально, некоторые пользователи все еще ждут исправления.

Компания начала предлагать негарантийную поддержку пострадавшим пользователям, изменив свою прежнюю позицию. Сообщения с Reddit и форумов поддержки *Meta свидетельствуют о том, что служба поддержки теперь помогает пострадавшим.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена