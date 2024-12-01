Meta (*Facebook) проложит подводный интернет-кабель между материками

Опубликовано 01 декабря 2024, 08:151 мин.
*Meta (*Facebook) проложит подводный интернет-кабель между материкамиСтоимостью 10 миллиардов долларов
*Meta собирается проложить новый подводный оптоволоконный кабель стоимостью более 10 миллиардов долларов. Кабель протянется более чем на 40 000 километров по всему миру. *Meta будет владеть и управлять всем кабелем.
Проект, который пока находится на ранней стадии, направлен на удовлетворение растущих глобальных потребностей *Meta в данных. Кабель соединит восточное побережье США с Индией через Южную Африку, а затем с западным побережьем США через Австралию, образуя буквы «W».
Решение инвестировать в собственный подводный кабель связано с тем, что *Meta стремится обеспечить надежную инфраструктуру для своей обширной базы пользователей и сервисов, основанных на искусственном интеллекте. Это также позволит компании «избежать зон геополитической напряженности», обеспечив больший контроль над своим глобальным трафиком, пишут эксперты.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена