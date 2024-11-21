Опубликовано 21 ноября 2024, 12:451 мин.
*Meta назвала свои умные очки будущими «AirPods от мира AR»Верим?
Прототип очков дополненной реальности (AR) *Orion, представленный *Meta в сентябре, отражает стремление компании изменить подход к AR-устройствам. Несмотря на раннюю стадию разработки, глава направления носимой электроники *Meta видит в *Orion потенциал стать такими же популярными и удобными, как AirPods.
Прототип, который *Meta описывает как «по виду и ощущению похожий на обычные очки», представляет собой значительный прорыв в AR-технологиях. По сравнению с устройствами таких компаний, как Xiaomi и Oppo,*Orion интегрирует AR-возможности в компактный формат. Однако стоимость производства пока составляет около $10000, что делает устройство далёким от серийного выпуска.
Meta разделяет “философию” Apple: AR должен дополнять реальность, а не заменять её. Руководитель направления отмечает, чтоOrion задуман как практичный инструмент, подобный AirPods — его легко надеть по необходимости и так же легко снять.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена