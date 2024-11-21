Meta назвала свои умные очки будущими «AirPods от мира AR»

Прототип, который *Meta описывает как «по виду и ощущению похожий на обычные очки», представляет собой значительный прорыв в AR-технологиях. По сравнению с устройствами таких компаний, как Xiaomi и Oppo,*Orion интегрирует AR-возможности в компактный формат. Однако стоимость производства пока составляет около $10000, что делает устройство далёким от серийного выпуска.

Meta разделяет “философию” Apple: AR должен дополнять реальность, а не заменять её. Руководитель направления отмечает, чтоOrion задуман как практичный инструмент, подобный AirPods — его легко надеть по необходимости и так же легко снять.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена