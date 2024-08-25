Meta* отказалась от аналога VR-шлема Apple на фоне трудностей

The Information сообщает, что Meta* приказала своим командам прекратить разработку устройства, которое первоначально планировалось выпустить в 2027 году. Основная причина отказа — высокая стоимость дисплеев MicroOLED, что сделало бы La Jolla слишком дорогим продуктом (что не отпугнуло Apple, видимо).

Технический директор MetaЭндрю Босворт прокомментировал ситуацию в Threads, преуменьшив влияние отмены и назвав ее частью рутинного процесса принятия решений в компании. Компания при этом не собирается полностью отказываться от своих усилий в премиум области VR и смешанной реальности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена