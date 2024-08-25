Meta* отказалась от аналога VR-шлема Apple на фоне трудностей

Опубликовано 25 августа 2024, 11:15
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Meta* отказалась от аналога VR-шлема Apple на фоне трудностейГарнитура смешанной реальности высокого класса
Meta* решила отменить свои амбициозные планы по созданию высококлассной гарнитуры смешанной реальности под кодовым названием La Jolla, которая должна была составить конкуренцию Vision Pro от Apple.
The Information сообщает, что Meta* приказала своим командам прекратить разработку устройства, которое первоначально планировалось выпустить в 2027 году. Основная причина отказа — высокая стоимость дисплеев MicroOLED, что сделало бы La Jolla слишком дорогим продуктом (что не отпугнуло Apple, видимо).
Технический директор MetaЭндрю Босворт прокомментировал ситуацию в Threads, преуменьшив влияние отмены и назвав ее частью рутинного процесса принятия решений в компании. Компания при этом не собирается полностью отказываться от своих усилий в премиум области VR и смешанной реальности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена