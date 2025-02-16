Кабель будет состоять из 24 пар волокон и использовать новую глубоководную прокладку, достигающую глубины 7 000 метров, чтобы уменьшить количество повреждений в районах с «политическими или географическими рисками». Индия играет в проекте ключевую роль, инвестируя в техническое обслуживание и финансирование в рамках более широкого американо-индийского оборонного партнерства, сосредоточенного на подводных технологиях.

•Meta утверждает, что сеть позволит улучшить цифровую связь, потоковое видео и онлайн-транзакции, а «также стимулировать инновации в области искусственного интеллекта». В отличие от прошлых проектов, это будет первый полностью принадлежащий •Meta подводный кабель.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена