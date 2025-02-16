Компьютеры
Опубликовано 16 февраля 2025, 17:15
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•Meta представила проект подводного кабеля протяженностью 50 000 километров

Почти длина границы России
•Meta подтвердила планы по созданию Project Waterworth — 50 000-километрового подводного кабеля, соединяющего США, Бразилию, Индию, Южную Африку и не только. Этот многомиллиардный проект призван «улучшить глобальную интернет-связь и поддержать развивающиеся ИИ и облачные сервисы •Meta».
•Meta представила проект подводного кабеля протяженностью 50 000 километров
© Ferra.ru

Кабель будет состоять из 24 пар волокон и использовать новую глубоководную прокладку, достигающую глубины 7 000 метров, чтобы уменьшить количество повреждений в районах с «политическими или географическими рисками». Индия играет в проекте ключевую роль, инвестируя в техническое обслуживание и финансирование в рамках более широкого американо-индийского оборонного партнерства, сосредоточенного на подводных технологиях.

•Meta утверждает, что сеть позволит улучшить цифровую связь, потоковое видео и онлайн-транзакции, а «также стимулировать инновации в области искусственного интеллекта». В отличие от прошлых проектов, это будет первый полностью принадлежащий •Meta подводный кабель.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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