Meta* признала, что предлагает миллионы ИИ-специалистам из других компаний

На внутренней встрече Meta* технический директор Эндрю Босворт пояснил, что такие суммы могут предлагаться только очень ограниченному числу людей на руководящих позициях. И даже в этих случаях речь идёт не о моментальном бонусе, а о выплатах в виде акций, зависящих от результатов или срока работы в компании.

Один из новых сотрудников, Лукас Байер, подтвердил в соцсетях, что он и его коллеги переходят из OpenAI в Meta*, но «$ 100 млн бонуса — это неправда».

Meta* активно нанимает специалистов для развития развлекательных ИИ-проектов, включая AR/VR-устройства, как очки Ray-Ban* и гарнитуры Quest*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена