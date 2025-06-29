Meta* признала, что предлагает миллионы ИИ-специалистам из других компаний

Опубликовано 29 июня 2025, 13:281 мин.
Meta* признала, что предлагает миллионы ИИ-специалистам из других компанийНо не выписывает бонусы в $ 100 млн
Meta* действительно предлагает многомиллионные компенсации ведущим специалистам в области искусственного интеллекта для работы в своём новом Superintelligence Lab. Но информация о «бонусах при трудоустройстве» в размере $ 100 млн — преувеличение.
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На внутренней встрече Meta* технический директор Эндрю Босворт пояснил, что такие суммы могут предлагаться только очень ограниченному числу людей на руководящих позициях. И даже в этих случаях речь идёт не о моментальном бонусе, а о выплатах в виде акций, зависящих от результатов или срока работы в компании.
Один из новых сотрудников, Лукас Байер, подтвердил в соцсетях, что он и его коллеги переходят из OpenAI в Meta*, но «$ 100 млн бонуса — это неправда».
Meta* активно нанимает специалистов для развития развлекательных ИИ-проектов, включая AR/VR-устройства, как очки Ray-Ban* и гарнитуры Quest*.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена