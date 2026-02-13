Micron успокоил: Nvidia получит память для видеокарт в срок

По словам Мёрфи, новая память HBM4 работает на скорости более 11 Гбит/с. Предварительная квота Nvidia на поставки распределилась так: SK hynix получила около 55%, Samsung — примерно 25%, а Micron — 20%.

Тем временем южнокорейские СМИ пишут, мол, Samsung готовится начать выпуск HBM4 сразу после празднования Нового года по лунному календарю (пройдет 17 февраля).