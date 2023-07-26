Micron выпустила «бронированные» SSD до 4 Тбайт

Crucial X10 Pro имеет скорость последовательного чтения/записи в 2 100 и 2 000 Мбайт/с соответственно. Он предлагает варианты хранения от 1 до 4 ТБ и позволяет передавать 1 ТБ данных менее чем за девять минут. Благодаря наличию порта USB-C подключение к совместимому компьютеру не составит труда.

Если вы предпочитаете более бюджетный вариант, то вам подойдет Crucial X9 Pro. Он по-прежнему отличается компактным дизайном и емкостью до 4 Тбайт. Однако скорость чтения/записи у него несколько ниже - 1050 МБ/с.

Оба SSD совместимы с Mac, Windows и игровыми консолями. Кроме того, компания Micron предлагает покупателям Crucial X10 Pro или Crucial X9 Pro бесплатную месячную подписку на Adobe Creative Cloud. Кроме того, устройства сертифицированы по стандарту IP55 для защиты от воды и пыли. А также способны выдержать падение с высоты до 2 метров.

Стоимость Crucial X10 Pro начинается от $119,99, а Crucial X9 Pro - $79,99. Обе модели доступны на сайте компании и на Amazon.