Microsoft 10 дней не удаляла утечку исходного кода Windows XP с собственного сайта

Microsoft довольно быстро подтвердила, что занялась расследованием утечки. Некоторые ожидали, что компания так же быстро удалит исходный код с ресурсов, где он распространялся.

Как пишет издание TorrentFreak, проверка показала, что не было предпринято даже попыток удалить ссылки на исходный код из Google или Twitter.

Сначала исходный код появился на форуме 4chan. Затем некто под ником shaswata56 разместил его на GitHub. Несмотря на то, что Microsoft владеет этим сайтом, компания 10 дней не делала ровным счётом ничего, чтобы удалить оттуда конфиденциальную информацию.

Стоит отметить, что исходный код Windows XP до сих пор успешно распространяется через торренты.