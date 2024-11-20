Microsoft анонсировала собственный мини-ПК, запускающий Windows в облаке

Microsoft анонсировала собственный мини-ПК, запускающий Windows в облакеНеобычная новинка
Устройство поступит в продажу в апреле 2025 года по цене $349.
Windows 365 Link создан как тонкий клиент, позволяющий быстро подключаться к облачной версии Windows 11. Устройство оснащено минимальной вариацией ОС, обеспечивающей быстрый и безопасный доступ к виртуальной машине.
Microsoft заявляет, что Windows 365 Link предназначен для бизнеса, предлагая простую настройку и интеграцию с Microsoft Intune.
Мини-ПК поддерживает подключение через HDMI, DisplayPort, Ethernet, а также оснащен портами USB-A, USB-C, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Устройство может моментально выходить из режима сна и обрабатывать видеозвонки в Microsoft Teams или Webex.
По заявлениям Microsoft, Windows 365 Link идеально подходит для офисных рабочих мест, где требуется быстрая смена пользователей.
Компания также планирует расширить линейку подобных устройств с привлечением партнеров, таких как HP и Dell, начиная с 2025 года.