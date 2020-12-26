Компьютеры
Сегодня 17:27
Microsoft до сих пор позволяет бесплатно обновиться на Windows 10 с Windows 7
Перевели инструкцию
Microsoft официально завершила свою программу бесплатного апгрейда до Windows 10 ещё в 2016 году. Однако пользователи до сих пор могут перейти на последнюю операционную систему бесплатно.
Как пишет Windows Latest, необходимо лишь соответствовать некоторым требованиям Microsoft. Как минимум, у пользователя должна быть установлена устаревшая Windows 7 или Windows 8.1.
Чтобы получить Windows 10, нужно выполнить следующие шаги:
- использовать подлинную копию Windows 7 на своём устройстве (с пиратками не сработает);
- перейти на страницу загрузки Windows 10 и нажать на Download tool now;
- открыть утилиту Media Creation Tool и выбрать Upgrade this PC now. Также понадобится нажать на кнопку «Принять» (Accept). Нужно выбрать опцию обновления с сохранением файлов (не чистую установку Win10);
- после завершения установки подключить устройство к интернету и открыть Windows Update > Activation;
- нажать на кнопку активации. Можно также ввести ключ от Windows 7.