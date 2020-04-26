Компьютеры
Сегодня 20:29
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10
Продвигает свой браузер
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Об этом пишет издание TechRadar. В поле поиска появляются рекомендации по скачиванию браузера. Также подписано, что новый Microsoft Edge «будет поставлять вам лучшее, что есть в сети».
Тот же текст пользователи уже видели в Outlook.com. К счастью, от рекламы можно легко избавиться: нужно просто кликнуть на «крестик» рядом с сообщением. Как пишут журналисты, после этого реклама больше не побеспокоит.
Авторы TechRadar отмечают, что такие вещи могут казаться назойливыми. Тем более, это не первый раз, когда Microsoft пыталась рекламировать свои продукты в неподходящих местах.
TechRadar