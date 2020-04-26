Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10

Об этом пишет издание TechRadar. В поле поиска появляются рекомендации по скачиванию браузера. Также подписано, что новый Microsoft Edge «будет поставлять вам лучшее, что есть в сети».

Тот же текст пользователи уже видели в Outlook.com. К счастью, от рекламы можно легко избавиться: нужно просто кликнуть на «крестик» рядом с сообщением. Как пишут журналисты, после этого реклама больше не побеспокоит.

Авторы TechRadar отмечают, что такие вещи могут казаться назойливыми. Тем более, это не первый раз, когда Microsoft пыталась рекламировать свои продукты в неподходящих местах.