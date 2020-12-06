Microsoft добавит новую полноэкранную рекламу в Windows 10

Как пишет WindowsLatest, в ближайшие недели пользователи увидят новый баннер «Получите даже больше от Windows» вверху приложения «Настроек». Баннер будет появляться при установке ежемесячных апдейтов, также большинство пользователей увидит плакат после перезагрузки системы.

Если нажать на баннере кнопку «Let’s go», откроется полноэкранное окно с предложением попробовать сервисы Microsoft, включая Windows Hello, приложение Your Phone, Office 365 и т.д. Можно нажать на «отложить на три дня», а можно на «Продолжить».

Следующий экран будет посвящён установке браузера Edge по умолчанию. Третий экран — Microsoft 365 с предложением 50-процентной скидки.

Если закрыть все эти экраны, система вернёт пользователя в «Настройки». Там он увидит ещё одну новую опцию, которая будет предлагать установить рекомендуемый браузер.