Microsoft ещё больше ухудшила производительность процессоров AMD на Windows 11 последним обновлением

По информации источников, теперь процессоры AMD работают ещё медленнее. Ранее обнаружилось, что Windows 11 может утроить латентность L3 кэша, что снижает производительность на 15% в некоторых играх. Кроме того, ошибки в системе коснулись технологии ядра AMD, которая переключает потоки на самое быстрое ядро процессора. Это тоже может влиять на производительность.

Издание TechPowerUp после выхода ОС измерило латентность L3 кэша на процессоре Ryzen 7 2700X. Его типичная задержка кэш-памяти L3 составляет 10 нс, но Windows 11 увеличила это значение до 17 нс. После обновления показатель и вовсе вырос до 31.9 нс.

The Verge пишет, что исправления обеих проблем должны появиться до конца месяца.