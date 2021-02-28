Компьютеры
Сегодня в 13:51
Microsoft готовится анонсировать новую версию Windows 10
Речь, скорее всего, о редизайне
Microsoft планирует анонсировать новую версию Windows 10. Вероятно, под ней компания подразумевает Windows 10X или большое обновление Sun Valley. Дата релиза пока неизвестна, но анонс не ожидается до апреля 2021 года.
В октябре 2020 года стало известно, что Windows 10 получит масштабный редизайн в 2021 года. Его кодовое название — Sun Valley. Также мы знаем, что Microsoft планирует представить Windows 10X. Дебютировать она должна весной 2021 года.
Источники сообщили, что теперь Microsoft хочет устроить мероприятие What’s new for Windows в апреле-мае или во время конференции разработчиков Build 2021. Конечно, «новая Windows» — это название для маркетинга. Совершенно новой версии операционной системы ждать не стоит.
Известно, что в Sun Valley будет кардинально переработаны меню «Пуск» и Центр поддержки. Файловый менеджер тоже получит новый внешний вид.