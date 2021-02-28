Microsoft готовится анонсировать новую версию Windows 10

В октябре 2020 года стало известно, что Windows 10 получит масштабный редизайн в 2021 года. Его кодовое название — Sun Valley. Также мы знаем, что Microsoft планирует представить Windows 10X. Дебютировать она должна весной 2021 года.

Источники сообщили, что теперь Microsoft хочет устроить мероприятие What’s new for Windows в апреле-мае или во время конференции разработчиков Build 2021. Конечно, «новая Windows» — это название для маркетинга. Совершенно новой версии операционной системы ждать не стоит.

Известно, что в Sun Valley будет кардинально переработаны меню «Пуск» и Центр поддержки. Файловый менеджер тоже получит новый внешний вид.