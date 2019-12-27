Компьютеры
Сегодня 20:01
Microsoft готовится ввести подписку на Windows 10
В рамках потребительского решения Microsoft 365
В сети появились слухи о том, что Microsoft намерена включить в будущий пакет Microsoft 365 для обычных пользователей операционную систему Windows 10. Этот пакет будет предлагать доступ к сервисам по подписке.
На самом деле, предположения о том, что в потребительском Microsoft 365 по аналогии с бизнес-вариантом появится Windows, возникли уже давно. Теперь немецкое издание WindowsUnited, ссылаясь на некий источник, подтвердило, что будущем Microsoft интегрирует «десятку» в свой платный сервис для рядовых пользователей.
Сколько это будет стоить, каковы будут условия — пока неясно. Сообщается, что предложение будет доступно только новым пользователям (то есть, кто ещё не активировал свою систему). Кроме того, подписка обеспечит доступ к неким дополнительным функциям Windows 10, отсутствующим в базовой версии продукта.
По слухам, о нововведении Microsoft может рассказать подробно весной 2020 года.