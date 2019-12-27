Microsoft готовится ввести подписку на Windows 10

На самом деле, предположения о том, что в потребительском Microsoft 365 по аналогии с бизнес-вариантом появится Windows, возникли уже давно. Теперь немецкое издание WindowsUnited, ссылаясь на некий источник, подтвердило, что будущем Microsoft интегрирует «десятку» в свой платный сервис для рядовых пользователей.

Сколько это будет стоить, каковы будут условия — пока неясно. Сообщается, что предложение будет доступно только новым пользователям (то есть, кто ещё не активировал свою систему). Кроме того, подписка обеспечит доступ к неким дополнительным функциям Windows 10, отсутствующим в базовой версии продукта.

По слухам, о нововведении Microsoft может рассказать подробно весной 2020 года.