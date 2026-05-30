Microsoft и Arm намекнули на скорый показ ноутбучных ЦП Nvidia

Опубликовано 30 мая 2026, 13:081 мин.
Microsoft и Arm намекнули на скорый показ ноутбучных ЦП NvidiaN1 и N1X
Nvidia, Microsoft и Arm одновременно опубликовали в соцсетях сообщения: «Новая эра ПК». Все три поста содержат координаты места проведения выставки Computex на Тайване. Как пишут СМИ, это «почти открытое подтверждение» того, что в ближайшие дни Nvidia представит свои новые процессоры для ноутбуков под названием N1 и N1X.
© Ferra.ru
Презентация может пройти в воскресенье вечером в рамках выступления Nvidia на Computex.
Процессоры, как пишут СМИ, основаны на архитектуре Arm (до сих пор единственным производителем, имевшим право выпускать чипы Arm для Windows, была Qualcomm).
Ранее уже появлялись слухи, что Lenovo и Dell уже готовят новые ноутбуки с процессорами N1X. А глава Dell намекал на сотрудничество с Nvidia ещё в 2024 году.