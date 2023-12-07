Microsoft и OpenAI готовы к переходу на AMD: доминированию Nvidia конец?

Обладая архитектурой и объемом памяти HBM3 в 192 ГБ, MI300X обещает превосходную производительность и более быстрый отклик для сложных моделей ИИ. Генеральный директор AMD Лиза Су уверенно сравнила его с H100 от Nvidia, подчеркнув «лучший пользовательский опыт» при взаимодействии с моделями ИИ.

Признавая трудности, связанные с переходом на нового поставщика, AMD устранила один из важнейших недостатков, улучшив программное обеспечение ROCm, конкурирующее с CUDA от Nvidia.

Уже получив поддержку от таких крупных игроков, как Microsoft и Oracle, MI300X от AMD готовится «сбросить» с трона Nvidia. Остается пожелать ей удачи.