Компьютеры
16:50, 07 декабря 2023
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Microsoft и OpenAI готовы к переходу на AMD: доминированию Nvidia конец?

ИИ-ускорители популярны как никогда

Гиганты индустрии Microsoft, OpenAI и одна запрещенная в РФ владелица соцсетей объединили усилия, чтобы принять новейший чип Instinct MI300X от AMD. Представленный на мероприятии для инвесторов, MI300X представляет собой грозную альтернативу более дорогим GPU Nvidia и потенциально может нарушить текущий импульс продаж ИИ-ускорителей Nvidia.

Microsoft и OpenAI готовы к переходу на AMD: доминированию Nvidia конец?

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Обладая архитектурой и объемом памяти HBM3 в 192 ГБ, MI300X обещает превосходную производительность и более быстрый отклик для сложных моделей ИИ. Генеральный директор AMD Лиза Су уверенно сравнила его с H100 от Nvidia, подчеркнув «лучший пользовательский опыт» при взаимодействии с моделями ИИ.

Признавая трудности, связанные с переходом на нового поставщика, AMD устранила один из важнейших недостатков, улучшив программное обеспечение ROCm, конкурирующее с CUDA от Nvidia.

Уже получив поддержку от таких крупных игроков, как Microsoft и Oracle, MI300X от AMD готовится «сбросить» с трона Nvidia. Остается пожелать ей удачи.

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