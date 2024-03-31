Microsoft и OpenAI решили создать ИИ-суперкомпьютер за 100 миллиардов долларов

Быстрое внедрение технологий генеративного ИИ требует вычислительной мощности, значительно превышающей возможности традиционных центров обработки данных. Stargate, запуск которого запланирован на 2028 год, станет «жемчужиной» многоэтапной суперкомпьютерной инициативы двух компаний.

Ожидается, что Microsoft возьмет на себя финансовое бремя, которое может в 100 раз превысить стоимость существующих центров обработки данных. Этот амбициозный проект является частью пятифазного плана, а Stargate представляет собой заключительный этап. Суперкомпьютер меньшего размера, четвертой фазы, планируется запустить примерно в 2026 году.

Астрономическая цена объясняется огромной потребностью в специализированных чипах для ИИ. Такие чипы часто стоят дорого, например, новейший «Blackwell» B200 от Nvidia стоит от 30 000 до 40 000 долларов за единицу. Чтобы решить эту проблему, Microsoft разработала свои собственные ИИ-ускорители, а проект Stargate, как ожидается, будет работать с ускорителями от разных производителей.

Хотя Microsoft отказалась напрямую комментировать подробности запуска Stargate, представитель компании признал, что они сосредоточены на «следующем поколении инфраструктурных инноваций, необходимых для дальнейшего расширения возможностей ИИ».