Microsoft: избегайте вышедшего по ошибке обновления Windows 11 на неподдерживаемых ПК

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Microsoft: избегайте вышедшего по ошибке обновления Windows 11 на неподдерживаемых ПКРечь о Windows 11 22H2
Windows 11 22H2, первое крупное обновление для операционной системы, недавно вышло для тестеров Windows Insider на канале Release Preview. Microsoft предупредила, что его не стоит устанавливать на неподдерживаемые компьютеры, то есть на те, у которых нет TPM 2.0.
Дело в том, что Windows 11 22H2 стало доступно для неподдерживаемого оборудования, из-за чего многие подумали, что компания готова снять требования к оборудованию. В заявлении Microsoft пояснила, что случайно выпустила ОС для неподходящих устройств и сейчас расследует инцидент.
Обновление до сих пор отображается на неподходящих ПК, и пользователи могут его загрузить. Microsoft предупреждает, если вам доступно Windows 11 22H2, и вы знаете, что устройство не соответствует требованиям, лучше пока избегать обновления.