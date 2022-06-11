Microsoft: избегайте вышедшего по ошибке обновления Windows 11 на неподдерживаемых ПК

Дело в том, что Windows 11 22H2 стало доступно для неподдерживаемого оборудования, из-за чего многие подумали, что компания готова снять требования к оборудованию. В заявлении Microsoft пояснила, что случайно выпустила ОС для неподходящих устройств и сейчас расследует инцидент.

Обновление до сих пор отображается на неподходящих ПК, и пользователи могут его загрузить. Microsoft предупреждает, если вам доступно Windows 11 22H2, и вы знаете, что устройство не соответствует требованиям, лучше пока избегать обновления.