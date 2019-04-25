Microsoft мало шумит, но оценивается выше, чем Google и Apple

Котировки акций Microsoft достигли сегодня $131,37. Этого хватило, чтобы капитализация компании перевалила за $1 триллион. Так IT-гигант побил рекорд конкурентной публичной компании Apple, стоимость которой достигала аналогичной отметки прошлым летом. Впрочем позже капитализация корпорации из Купертино снизилась.

Рост котировок Microsoft объясняют успешной квартальной отчётностью. Как стало известно ранее, чистая прибыль компании по итогам первого квартала увеличилась на 19% по сравнению с предыдущим годом и составила $8,8 миллиардов. Выручка за тот же период поднялась на 14%, составив $30,6 миллиардов.