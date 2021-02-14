Microsoft начала готовить компьютеры к большому обновлению Windows

Патч включает улучшения, позволяющие повысить надёжность службы Windows Update в версиях Windows 10 20H2, 20H1 и более ранних. Апдейт попытается «починить» повреждённые системные файлы, которые могут оказывать влияние на процесс обновления в будущем.

Патч KB4023057 разворачивается на устройствах постепенно и будет установлен автоматически, если это потребуется.

Само же обновление на Windows 10 версии 21H1, или так называемое весеннее обновление, скоро начнёт распространяться среди тестеров. Будущий апдейт должен, в частности, принести улучшения раздела Настройки.