Microsoft начала навязывать собственный поисковик в Windows

Microsoft Edge теперь отображает окно, предлагающее пользователям обновить настройки своего браузера и перейти на Microsoft Bring в качестве поисковой системы по умолчанию. Пользователи утверждают, что это предложение появляется снова и снова.

Есть, впрочем, свидетельства того, что это может быть ошибкой, а не намеренным навязыванием поисковика. Пользователи сообщают, что окно продолжает появляться, даже когда Bing уже установлен поисковой системой по умолчанию.

Возможно, Microsoft, которая уже узнала о недовольстве пользователей, выпустит патч в ближайшие дни.