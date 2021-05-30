Компьютеры
Сегодня в 13:18
Microsoft начала навязывать собственный поисковик в Windows
Но это может быть и простым багом
Недавно Microsoft выпустила новую версию браузера Edge 91 с улучшениями по части производительности. Также выяснилось, что браузер начал навязчиво предлагать использовать поисковую систему Bing — тоже детище Microsoft.
Microsoft Edge теперь отображает окно, предлагающее пользователям обновить настройки своего браузера и перейти на Microsoft Bring в качестве поисковой системы по умолчанию. Пользователи утверждают, что это предложение появляется снова и снова.
Есть, впрочем, свидетельства того, что это может быть ошибкой, а не намеренным навязыванием поисковика. Пользователи сообщают, что окно продолжает появляться, даже когда Bing уже установлен поисковой системой по умолчанию.
Возможно, Microsoft, которая уже узнала о недовольстве пользователей, выпустит патч в ближайшие дни.