Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

В сообщении сказано, что «спустя 10 лет, поддержка Windows 7 подходит к концу». А точнее, она прекратится полностью после 14 января 2020 года. В этот день Microsoft выпустит последнее обновление для операционной системы. Впрочем, пользоваться Windows 7 можно будет продолжать и дальше, однако безопасность будет поставлена под сомнение.

В качестве наиболее безопасного варианта использования Microsoft предлагает Windows 10. Компания также не преминула отметить, что лучше всего будет установить новую систему на новый компьютер.

Журналисты сообщают, что на сегодняшний день 35% пользователей «сидят» на Windows 7.