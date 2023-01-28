Microsoft начала в принудительном порядке обновлять компьютеры с Windows 11

Автоматическое обновление до Windows 11 версии 22H2 будет происходить постепенно, начиная с тех устройств, которые используют версию 21H2 в течение наиболее длительного периода времени. Как всегда, у пользователей будет возможность выбрать удобное время для перезапуска устройства и завершения обновления.

Непонятно, смогут ли пользователи Windows 11 21H2 при желании отказаться от обновления.