Microsoft начнёт обогревать дома в Финляндии своими серверами

Дело в том, что температура в горячих коридорах дата-центров может колебаться между 27,2 и 46,1 градуса Цельсия. Чтобы всё функционировали нормально, нужно эффективно отводить тепло.

Поэтому Microsoft решила сотрудничать с финской энергетической компанией Fortum. Сейчас в районе Большого Хельсинки есть 900 километров подземных труб, которые используют для обогрева 250 тысяч домов. Тепло передаётся путём перекачивания воды по изолированным трубам. В Fortum подсчитали, что отработанное тепло дата-центра Microsoft сможет обогреть до 40% домов в некоторых районах.

Строительство дата-центра должно начаться в ближайшее время.