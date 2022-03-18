Microsoft начнёт обогревать дома в Финляндии своими серверами

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Microsoft начнёт обогревать дома в Финляндии своими серверамиЭто происходит на фоне кризиса на рынке энергоносителей
Корпорация Microsoft объявила о строительстве центра обработки данных в Хельсинки. Отработанное там тепло хотят направлять на отопление домов и предприятий.
Дело в том, что температура в горячих коридорах дата-центров может колебаться между 27,2 и 46,1 градуса Цельсия. Чтобы всё функционировали нормально, нужно эффективно отводить тепло.
Поэтому Microsoft решила сотрудничать с финской энергетической компанией Fortum. Сейчас в районе Большого Хельсинки есть 900 километров подземных труб, которые используют для обогрева 250 тысяч домов. Тепло передаётся путём перекачивания воды по изолированным трубам. В Fortum подсчитали, что отработанное тепло дата-центра Microsoft сможет обогреть до 40% домов в некоторых районах.
Строительство дата-центра должно начаться в ближайшее время.