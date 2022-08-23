Microsoft наконец упростит названия обновлений для Windows 11

The Verge отмечает, что новое название может указывать на то, что Microsoft, наконец, упростила свои часто запутанные имена обновлений для Windows. За прошедшие годы мы видели множество названий, в том числе Windows 10 May 2021 Update или Windows 10 21H2 .

Сообщается, что Microsoft рассматривала возможность называть свои обновления в честь животных или людей, но перешла к более удобному именованию.