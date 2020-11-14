Microsoft не будет активно обновлять Windows 10 до конца года

Microsoft подтвердила, что отдаст предпочтение обновлениям безопасности в декабре 2020 года, когда разработчики не будут работать из-за праздников. А вот дополнительные обновления, которые выпускались в третью и четвёртую неделю каждый месяц, приостановят. Эти опциональные апдейты известны под обозначениями C и D.

Компания приняла такое решение именно из-за рождественских праздников. То есть приостановление обновлений продержится только этот период. Ежемесячное обслуживание возобновится в январе 2021 года.

Журналисты также предположили, что Microsoft пошла на такой шаг в связи с пандемией COVID-19 в США. Весной компания уже приостанавливала обновления, чтобы не повлиять на производительность компьютеров.